Посольство України у ФРН: Київ залишається вірним курсу на євроатлантичну інтеграцію

Україна залишається вірною курсу на інтеграцію до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

На цьому наголошує Посольство України у ФРН у повідомленні від 23 березня.

"Міністр оборони України Андрій Таран у своєму зверненні 11 березня 2020 року до керівного складу Міністерства оборони України та Генерального штабу наголосив на недосяжності найближчим часом цілковитої адаптації Збройних сил України до стандартів НАТО. Зміст даного висловлювання був викривлений деякими українськими ЗМІ і відповідно набув розголосу. У зв’язку з цим вважаємо за необхідне уточнити деякі аспекти даного твердження, аби уникнути політизації даного питання", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у посольстві, у 2019 році Україна ухвалила зміни до Конституції, де чітко визначено стратегічний курс нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

"Для досягнення взаємосумісності між силами оборони України і державами-членами НАТО Україна бере участь у формуванні цілей партнерства, що є підставою для імплементування необхідних документів НАТО в Збройних силах України. Міністерством оборони України налагоджено чіткий процес моніторингу введення стандартів НАТО в діяльності ЗСУ. У 2020 році будуть визначатися нові цілі партнерства на наступні два роки. Таке співробітництво сприятиме значному покращенню можливостей України захищати її територіальну цілісність та незалежність", - наголосили у дипустанові.

Там також підкреслили, що міністр оборони України визначив чіткі завдання для міністерства на 2020 рік, які полягають у максимальному нарощуванні операційної сумісності Збройних сил з силами держав-членів Альянсу, а також прискоренні технологічної модернізації з використанням найсучасніших технологій та створення продуманої програми розвитку озброєнь та військової техніки.

"Зазначене може бути досягнуто лише за умови підтримки та допомоги з боку стратегічних партнерів по НАТО. Кінцевою метою України є повернення всіх тимчасово окупованих територій, зупинення російської збройної агресії та відновлення міжнародного порядку і миру, якими було так підступно знехтувано вперше з 1945 року. Наразі ніхто, окрім НАТО, нездатний допомогти Україні у цьому. Таким чином, не може бути жодних сумнівів, що шлях до створення потужних та самодостатніх Збройних сил, які заслуговують на найвищу оцінку, полягає виключно у тісному співробітництві з партнерами по НАТО", - підкреслюється у повідомленні.

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Як повідомлялося, 11 березня міністр оборони Андрій Таран у зверненні до керівного складу Міноборони та Генштабу наголосив на недосяжній найближчим часом цілковитій адаптації ЗС України до стандартів НАТО.

Згодом у Міноборони наголосили, що роблять все щоб ЗСУ були максимально адаптовані до сил НАТО.