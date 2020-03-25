Резніков пояснив, чому ТКГ не підпише рішення про консультативну раду

Засідання Тристоронньої контактної групи буде проходити у форматі відеоконференції і ніяких рішень про створення так званої консультативної ради за участю представників окупованих районів Донбасу підписано там не може бути фізично.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков у коментарі Укрінформу.

"ТКГ відбувається в форматі відеоконференції, тому ніяких рішень про створення підписано бути не може фізично. Більш того, безпосередньо рішення про створення може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогоднішній день тривають", - сказав Резніков.

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Віцепрем'єр зазначив, що наскільки йому відомо від колег з інших підгруп, зважаючи на епідемію коронавірусу, все відбувається в форматі відеозв'язку.

За його словами, підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно.

"За інформацією з інших підгруп, на порядку денному безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України", - зазначив Резніков щодо питань спільного порядку ТКГ.

Як повідомлялося, 11 березня на зустрічі ТКГ домовилися підписати 25 березня рішення про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Однак через загрозу коронавірусу засідання ТКГ вирішили проводити 25 березня в форматі відеоконференції.

фото: Facebook