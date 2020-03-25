САП проти Кабміну: чого тут більше – піару Холодницького чи «бездіяльності» Гончарука

Юристи та політологи поділилися з Укрінформом власними міркуваннями щодо перспективи справи порушеної проти попереднього складу уряду

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) зареєструване кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб уряду Гончарука. Простіше кажучи, за «бездіяльність» щодо запобігання епідемії коронавірусу.

Як повідомляють у пресслужбі відомства, 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року секретарем РНБОУ на адресу прем'єр-міністра України було скеровано листи про нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів з метою недопущення поширення на території України випадків захворювання на коронавірус Covid-19. «Однак, Кабінетом міністрів України тоді "фактично проігноровано" ці заходи, що так і не були вжиті. 23 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Екс-прем’єр-міністр Олексій Гончарук не забарився з відповіддю: «Мені казали, що система почне «доганяти», але не думав, що так швидко. «Вражаюча оперативність» правоохоронних органів. Вони б так із корупцією боролися і злодіїв ловили, а не COVID-19 на Гончарука списували». Про це Гончарук написав на своїй сторінці у Фейсбук. І додав, що ще задовго до отримання листа від РНБО, фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Зоряною Скалецькою були в активній комунікації з фахівцями ВООЗ та слідкували за ситуацією. «Ми утворили відповідний штаб, установили стан підвищеної готовності та розробили алгоритми дій. Більше того, 31 січня, у день отримання листа, я невідкладно скликав нараду та відреагував терміновим дорученням МОЗ, а також Анні Новосад, Оксані Маркаровій, Тимофію Милованову, Максиму Нефьодову та Вадиму Пристайку. 3-го лютого на засіданні Уряду ми схвалили Національний план протиепідеміологічних заходів, спрямований на запобігання поширення 2019-nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту у разі виявленні загрози дефіциту таких товарів в Україні…» - пише колишній прем’єр.

Очевидно ця справа носить не лише суто юридичний характер. Тож ми запитали відповідних фахівців: які перспективи справи, порушеної проти Кабміну Гончарука? І скажемо одразу: експерти виявили просто небувалу одностайність в цьому питанні.

Борис Бабін, юрист-міжнародник, науковий консультант адвокатського об'єднання “Barristers”, екс-постпред президента України в АРК:

Борис Бабін

«Перспективи відповідного провадження, на мою думку, доволі скромні»

– По-перше, згідно закону "Про РНБОУ", вимоги секретаря РНБОУ є обов`язковими для органів виконавчої влади, лише якщо стосуються виконання директив президента або рішень РНБОУ. Рішення РНБОУ щодо коронавірусу було схвалене пізніше, ніж пан Данілов писав ці листи. Також я майже упевнений, що до листування з прем`єром секретар РНБОУ писав аналогічні пропозиції президенту як главі РНБОУ та, можливо, й голові президентського Офісу теж. А директив у відповідь скоріш за усе не отримав, інакше Уряд нікуди би не дівся та закрив кордони. Тому виникає питання - чому на такі ідеї вчасно не відреагувала й Банкова. По-друге, як випливає з публічних пояснень Гончарука він на ці листи згідно правил діловодства та Регламенту Кабміну невідкладно відреагував - було дано доручення, визначені відповідальні виконавці. Тому питання, навіть якщо вони правомірні, мають бути вже до них. По-третє, у ситуації коли правоохоронці граються у великих політиків та роблять рішення не згідно закону, а для задоволення телеглядачів (чи одного конкретного глядача) такі справи мають дуже погану перспективу в суді, навіть в українському. І якщо хтось хоче погратися у Спеціалізованого антикоронавірусного прокурора, то не впевнений що його пристрасть до рольових ігор у лікаря та паціента поділить Вищий антикорупційний суд.

До слова, минулого року я пропонував змінити законодавство про РНБО з тим, щоб запровадити хоча б адміністративну відповідальність за невиконання законних приписів секретаря РНБО та службових осіб апарату РНБО, але ніхто на це не погодився, бо усі злякалися нових повноважень й пов'язаної із ними відповідальністю.

Олексій Захаров, адвокат:

Олексій Захаров

«Поки що ситуація виглядає так, що обвинувачення просто піариться на цій ситуації»

– Перше. У кримінальній справі Кабмін в цілому нести відповідальність не буде. Натомість, обвинувачуватись будуть конкретні особи. І поки їм не оголосять підозри, ми не дізнаємось, хто саме.

Друге. Службова недбалість у кримінальному праві - це неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків. Тому принциповим моментом є: в чому саме полягало неналежне виконання службових обов'язків (сама по собі відсутність заборони на експорт чи реекспорт навряд чи буде вважатись невиконанням службових обов'язків). До того ж, якщо мова йде про товари, що прямо чи опосередковано можуть бути використані при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів щодо епідемії COVID-19, обвинувачення має довести, що такий план заходів існував, і мав бути відомий персонально кожному підозрюваному (наприклад, колишній прем'єр підписав цей план). В противному випадку обвинувачення не матиме відповіді на питання суду, чому прем'єр чи член кабміну не міг не знати, що кожен окремо взятий товар мав використовуватись для боротьби з COVID-19. Без відповіді на це питання експорт таких товарів виглядатиме, можливо, не найкращою реакцією на несподівані події, але аж ніяк не недбалістю.

Третє. Якщо ми виявимо, що неналежне виконання службових обов'язків таки мало місце, обвинувачення має довести також, що саме колишній прем'єр Гончарук (наприклад) мав прийняти таке рішення, міг це зробити, але не прийняв. Того факту, що "Кабмін не відреагував" - недостатньо. На практиці, скоріш за все, на листі, на який "Кабмін не відреагував", буде стояти резолюція прем'єра, на кшталт, "таким то і таким-то - доповісти пропозиції". Визначені прем'єром особи доручать це своїм підлеглим. Що далі було зроблено, і чому - це питання до слідства. Якщо виконавці подали прем'єрові якісь міркування, з яких обмежувати експорт було недоцільно, і ці міркування виглядали обґрунтовано - тут не буде недбалості. Так чи інакше, ці факти слід встановити. А поки що ситуація виглядає так, що обвинувачення просто піариться на цій ситуації.

Валерій Клочок, політолог:

Валерій Клочок

«Ця справа «затухне» на етапі слідства»

– На переконання екс-прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, через відсутність жодного випадку зараження в країні на COVID-19 і не було введено заборони на експорт масок. Уже лише з цієї тези можна стверджувати, що і Гончарук, і Нефьодов (як очільник органу, що безпосередньо здійснював процедуру митного оформлення вантажу) будуть в будь-який спосіб заперечувати свою винуватість чи бездіяльність. І формально вони будуть праві, бо заборони на рівні закону чи іншого нормативно-правового акту на момент експорту масок не було.

Так, не може не тішити сама реєстрація кримінального провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету Міністрів. Але перспектива такого провадження дуже сумнівна. Це швидше відповідь на реакцію суспільства в умовах завищеного запиту на справедливість. Але ланцюг зав’язків може сягнути дуже високо, коли найвище керівництво держави розумітиме негативні наслідки розслідування для себе.

Максимум справа може бути передана до суду, де успішно розвалиться через відсутність доказової бази (бо її дійсно немає). Але я маю великий сумнів щодо цього. Швидше вона «затухне» на етапі слідства.

Сергій Войченко, кандидат юридичних наук:

«Повноваження секретаря РНБО визначені в статті 13 ЗУ «Про Раду національної безпеки і оборони України» і серед цих повноважень немає – давати вказівки Уряду приймати ти чи інші рішення»

– Думаю, Холодницький вирішив трохи попіаритися на цій тематиці і показати, що САП не даремно отримує захмарні зарплати, в той час коли вся країна мобілізується для подолання наслідків пандемії.

Щодо зареєстрованого кримінального провадження. Воно не має жодної судової перспективи. Складу кримінального правопорушення немає, листи, які доправлялися до уряду не носили характеру обов’язкового виконання, тим паче вони не були оформлені рішенням РНБО. Це звичайна переписка, без якого-небудь спеціального чи особливого статусу.

Щодо того, що «киньте все і розглядайте це питання», насправді про це мали б говорити в першу чергу Міністерство охорони здоров’я і ліквідована Урядом Гройсманом в 2017 році Державна санітарно-епідеміологічна служба. А те, що секретарю РНБО щось привиділося на той час і він намагався давати вказівки Уряду, то це не має в даному випадку ніякого значення. Хочу нагадати, що гілку виконавчої влади очолює прем’єр-міністр і це є самостійна гілка влади, а повноваження секретаря РНБО визначені в статті 13 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» і серед цих повноважень немає – давати вказівки Уряду приймати ти чи інші рішення.

Ярослав Божко, політолог, глава Центру політичних студій "Доктрина":

Ярослав Божко

«Відкриття справи проти уряду Гончарука має комунікаційну мету: відвести від влади негатив щодо вжитих нею заходів в протидії коронавірусу»

– Здебільшого такі справи мають мало шансів на успіх, в першу чергу з огляду на важкість доведення злочинного умислу або злочинної бездіяльності в суді. Справа має усі шанси розвалитися, але саме її відкриття має комунікаційну мету - відвести від влади негатив щодо вжитих нею заходів. Такі справи час від часу можуть відкриватися щодо різних посадових осіб чи громадян у резонансних питаннях, де влада має надати суспільству хоч якусь реакцію. На першому етапі реагування для суспільства часто це виглядає достатньою підставою задля зменшення уваги до загрози.

Такі справи врешті-решт можуть бути закриті з часом за браком доказів.

Юрій Радзієвський, адвокат, керівний партнер АО «Радзієвський і Яровий»:

Юрій Радзієвський

«Закидати халатність потрібно екс-міністерці Зоряні Скалецькій, яка замість того, щоб готувати державу до епідемії, перебувала на карантині в Нових Санжарах»

– САП здійснює процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях, які підслідні НАБУ. Відповідно до Кримінального-процесуального кодексу, ст. 367 КК України (службова недбалість) САП не має жодних повноважень щодо розслідуванні такого роду злочинів. Прокурор дійсно має право внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про вчинення будь-якого злочину, але при цьому він зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня передати наявні у нього матеріали органу досудового розслідування за підслідністю. В даному випадку органом досудового розслідування є Державне бюро розслідувань. І випадків, коли САП або НАБУ добровільно вносили б до ЄРДР відомості про злочин "не зі своєї парафії" - практично не буває. В 99% випадків вони просто відмовляють заявникам. Тому така "ініціатива" "раптово" проявлена САП - не більше, ніж піар-хід.

Відповідно до законодавства, на МОЗ у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення реалізує наступні функції:

1) аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію та показники здоров’я населення (…), розробляє і забезпечує здійснення заходів, спрямованих на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації;

2) визначає (…) пріоритетні заходи профілактики захворювань, охорони здоров’я населення(…).

Тому закидати халатність, скоріше, треба тодішній міністерці Зоряні Скалецькій, яка замість того, щоб проводити підготовку держави до епідемії, перебувала в карантині в Нових Санжарах за власним бажанням. Саме в цей період – 3 та 9 березня і вивозились маски, а Постанова уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була ухвалена 11 березня.

Поговорив Мирослав Ліскович. Київ