Кулеба здійснить віртуальний візит до Німеччини та проведе переговори з Маасом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить сьогодні перший в Європі віртуальний візит до Німеччини та проведе переговори з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Для переговорів Дмитро Кулеба прибуде до резиденції посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, будуть поглиблення двосторонніх відносин, зокрема, допомога Німеччини у здійсненні реформ, протидія російській агресії, спільна боротьба із поширенням Covid-19 », - йдеться у повідомленні.

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За підсумками переговорів, глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для преси.

Трансляція буде доступна о 12:50 на сторінці МЗС України у Facebook.