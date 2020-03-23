Кулеба завтра здійснить віртуальний візит до Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 березня здійснить віртуальний візит до ФРН і проведе повноцінні онлайн-перемовини з німецьким колегою Гайко Маасом.

Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок, 23 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора я розмовляв телефоном з міністром закордонних справ Німеччини. Ми говорили якраз про постачання тестів і про закупівлю тестів залежно від ситуації. Завтра у мене з ним відбудеться дипломатична новела – я здійсню віртуальний візит до ФРН і проведу з моїм німецьким колегою повноцінні перемовини», - сказав Кулеба.

Він додав, що коронавірус змінить не лише світ загалом і наше уявлення про безпеку, а й дипломатію.

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«Я хочу бути на вістрі цих змін. Ми маємо зараз усі можливості, щоб тестувати нові варіанти і запроваджувати нові стандарти дипломатії», - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи буде він обговорювати з німецьким колегою наступний саміт у нормандському форматі у Берліні, Кулеба зауважив, що «до саміту ще треба дожити».

У цьому контексті він нагадав, що засідання Тристоронньої контактної групи 25 березня відбудеться у режимі відеоконференції.

«Я думаю, що дипломатія взагалі зазнає великих змін, і лідери теж зрозуміють, що багато речей можна робити онлайн, головне - щоб були захищені канали комунікації», - спрогнозував Кулеба.