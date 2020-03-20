«Євросолідарність» не підтримає введення надзвичайного стану в Україні

Фракція партії «Європейська солідарність» проти наміру влади запровадити надзвичайний стан в Україні.

Про це в коментарі Укрінформу сказала співголова фракції «Євросолідарність» Ірина Геращенко.

«У ситуації щодо боротьби з коронавірусом, вочевидь, треба діяти в кількох напрямках, зокрема економічному, бо пандемія суттєво вдарить по економіці, і це вже відчувається, в напрямку підтримки лікарів. І в цьому питанні наша фракція не є критиками влади, бо ми справді готові допомагати уряду в подоланні можливих наслідків кризи, ми навіть готові делегувати своїх фахівців у цей штаб. Але ми точно, категорично не будемо підтримувати запровадження надзвичайного стану. Ми вважаємо, що у влади є всі можливості боротися з коронавірусом, залучати професіоналів. Чи буде скликано позачергове засідання Ради задля ухвалення відповідного закону, звісно, наша фракція не знає напевно, хоча в кулуарах така ідея є», – зазначила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабінету міністрів доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Цей документ має передбачити механізм на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

Згодом деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито парламентській монобільшості, представленій фракцією «Слуга народу», може не вистачити голосів для ухвалення відповідного законопроєкту. Тому Президент Володимир Зеленський зможе підписати рішення про надзвичайний стан без схвалення ВР.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.