Уряд призначив першу заступницю глави МОЗ

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив рішення, яким призначив Ірину Микичак першою заступницею міністра охорони здоров'я України.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов повідомив у Facebook.

"Розпорядженням Кабінету Міністрів України 18 березня 2020 року першим заступником міністра охорони здоров'я України призначено Ірину Микичак", - написав Немчінов.

За його словами, крім того, заступником міністра Кабінету міністрів України призначено Геннадія Заболотного.

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Уряд також призначив держаним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олексія Перевезенцева.