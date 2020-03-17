Арахамія не виключає позачергової Ради за тиждень

Наступне позачергове засідання парламенту може відбутися на початку наступного тижня у випадку, якщо не станеться форс-мажорних ситуацій.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми перевели всіх у так званий режим чергування військового... - для того, щоб мобілізація повна була, щоб за 24 години всі мали можливість, навіть якщо вони поїхали додому, зібратися і провести позачергову сесію. Наступне (засідання - ред.), я думаю, що може бути на початку наступного тижня, якщо не трапиться якихось форс-мажорів", - зазначив Арахамія.

При цьому він наголосив, що депутати збиратимуться під куполом, "тільки коли є дійсно необхідна потреба".

Як повідомляв Укрінформ, ВР змінила календарний план сесії: на час карантину депутати працюватимуть у комітетах.