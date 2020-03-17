Рада надала згоду Зеленському призначити Венедіктову генпрокурором

«Рішення прийнято», – сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року глава держави звільнив Трубу з посади і призначив т.в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

До цього Венедіктова була народним депутатом, членом фракції "Слуга народу" та очолювала комітет ВР з питань правової політики. На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року вона балотувалася під №3 в списку «Слуги народу».

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.

16 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення т.в.о. ДБР Ірини Венедіктової генпрокурором.