Венедіктова планує провести кадровий аудит в Офісі генпрокурора

Ірина Венедіктова, яку Президент пропонує призначити генеральним прокурором, планує провести кадровий аудит у Офісі генпрокурора після проведення переатестації.

Про це вона заявила з трибуни парламенту у вівторок, 17 березня, повідомляє Укрінформ.

"Перше, це, звичайно, провести аудит справ і стану кадрового в прокуратурі. Ви знаєте, що на порозі стоять 226 прокурорів по люстрації, 400 прокурорів, які були звільнені восени. Уже є судові рішення про поновлення, тому необхідно прийняти дуже важливі і законні рішення, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася без перекосів, а, з іншого, щоб все відбувалося таким чином, щоб прокуратура не лягла після того, коли відбудуться абсолютно законні рішення. Тому тут буде дуже велика робота", - сказала Венедіктова.

Вона також пообіцяла проаналізувати кримінальні справи, які розслідують СБУ, НАБУ і ДБР, аби вони не розслідували одні і ті самі провадження.

"Не секрет, що робота правоохоронних органів останні пів року не відбувалася. Є багато фактових справ по одним і тим же провадженням, відкритим і в ДБР, і в НАБУ, і в СБУ, тому важливо зробити таким чином, щоб відбувалася координація, щоб злочинність знизилася суттєво і прокуратура стала ефективною державною інституцією", - додала вона.

Венедіктова запевнила, що не продаватиме і не зливатиме кримінальні справи, а також не повертатиме "прокурорських обертнів".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 17 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради вніс кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора.

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.

16 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення чинної т.в.о. ДБР Ірини Венедіктової генпрокурором.

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності 17 березня Ради схвалив кандидатуру т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.

Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника бюро Ірину Венедіктову.