На довиборах у Раду перемогла ексголова Харківської ОДА Світлична

На довиборах у Раду перемогла ексголова Харківської ОДА Світлична

Укрінформ
Центральна виборча комісія опрацювала 100% дільничних протоколів з округу № 179, де 15 березня відбулися довибори у Верховну Раду: перемогу здобула колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

Про це свідчать дані з сайту ЦВК.

Самовисуванка Юлія Світлична отримала підтримку 77,54% виборців (30 194 осіб). Кандидат від «Європейської Солідарності» Вікторія Пташник – 7,91% (3 081). Замикає трійку самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко з 3,03% (1 183). Решта – загалом висувалося 37 кандидатів – набрали менш як 3% голосів.

У ЦВК після закінчення голосування заявили, що надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня не відбулося.

Сьогодні під час пресконференції координатор спостереження ОПОРИ за виборами в Харківській області Микола Зінченко також зазначив, що процес голосування та підрахунку голосів відповідав базовим стандартам демократичних виборів і вимогам національного законодавства.

За його даними, громадські спостерігачі фіксували незначні порушення: поодинокі випадки неведення протоколів підготовчого засідання ДВК, видачу бюлетенів одним членом ДВК, видачу бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта.

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Результати проміжних виборів офіційно мають бути встановлені не пізніш, як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

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На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

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