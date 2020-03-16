На довиборах у Раду перемогла ексголова Харківської ОДА Світлична

Центральна виборча комісія опрацювала 100% дільничних протоколів з округу № 179, де 15 березня відбулися довибори у Верховну Раду: перемогу здобула колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

Про це свідчать дані з сайту ЦВК.

Самовисуванка Юлія Світлична отримала підтримку 77,54% виборців (30 194 осіб). Кандидат від «Європейської Солідарності» Вікторія Пташник – 7,91% (3 081). Замикає трійку самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко з 3,03% (1 183). Решта – загалом висувалося 37 кандидатів – набрали менш як 3% голосів.

У ЦВК після закінчення голосування заявили, що надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня не відбулося.

Сьогодні під час пресконференції координатор спостереження ОПОРИ за виборами в Харківській області Микола Зінченко також зазначив, що процес голосування та підрахунку голосів відповідав базовим стандартам демократичних виборів і вимогам національного законодавства.

За його даними, громадські спостерігачі фіксували незначні порушення: поодинокі випадки неведення протоколів підготовчого засідання ДВК, видачу бюлетенів одним членом ДВК, видачу бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта.

Результати проміжних виборів офіційно мають бути встановлені не пізніш, як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.