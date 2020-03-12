Кабмін призначив тимчасового керівника ДАБІ

Кабінет міністрів призначив новим тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Юрія Васильченка.

Відповідне розпорядження від 11 березня опубліковане на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, виконання обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на заступника начальника управління – начальника відділу з питань обстеження та паспортизації управління ліцензування, обстеження та паспортизації зазначеної Інспекції Васильченка Юрія Миколайовича", - йдеться у документі

Також Кабмін звільнив Олену Костенко з посади першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, на яку також було покладено виконання обов’язків голови ДАБІ.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 грудня призначив Олену Костенко першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України, а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків голови ДАБІ.

Фото: Facebook/Юрій Васильченко