Уряд звільнив Фролову з посади заступника міністра оборони

Уряд звільнив Фролову з посади заступника міністра оборони

Укрінформ
Кабінет міністрів звільнив Аліну Фролову з посади заступника міністра оборони України.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

"Звільнити Фролову Аліну Євгенівну з посади заступника міністра оборони України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, призначення Фролової заступником міністра оборони відбулося 2 жовтня 2019 року.

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