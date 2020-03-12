Уряд звільнив Фролову з посади заступника міністра оборони
Укрінформ
Кабінет міністрів звільнив Аліну Фролову з посади заступника міністра оборони України.
Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.
"Звільнити Фролову Аліну Євгенівну з посади заступника міністра оборони України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться у документі.
Як повідомляв Укрінформ, призначення Фролової заступником міністра оборони відбулося 2 жовтня 2019 року.