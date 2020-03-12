Заборона топчиновникам виїжджати за кордон: Дубінський подав позов до ОАСК

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов Олександра Дубінського щодо заборони високопосадовцям виїжджати за кордон.

Про це інформує пресслужба суду.

“Олександр Дубінський просить ОАСК визнати протиправною бездіяльність СБУ щодо не проведення всіх необхідних заходів задля забезпечення захисту національної безпеки країни від ймовірного дефолту держави внаслідок неефективного управління у сфері розміщення державних цінних паперів”, - ідеться в повідомленні.

У суді інформують, що відповідачами у позові зазначені Служба безпеки України, Адміністрація Державної прикордонної служби, а третіми особами, що не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів, - голова НБУ Яків Смолій, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова та ексміністр фінансів Оксана Маркарова.

Водночас позивач просить визнати протиправною бездіяльність Адміністрації Держприкордонслужби щодо не проведення всіх необхідних заходів задля забезпечення захисту національної безпеки України, а саме - не розроблення пропозицій для внесення законодавчих змін щодо заборони виїзду за кордон без спеціального дозволу від СБУ посадовцям категорій «А» і «Б», які обіймали політичні посади, протягом одного року після проведення парламентських, президентських виборів та протягом року після звільнення.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за позовом Дубінського.

Як повідомлялося, у квітні 2019 року до ОАСК надійшов позов від Олександра Дубінського до Національної поліції України, Служби безпеки та Адміністрації Державної прикордонної служби про визнання протиправною їх бездіяльність щодо захисту національної безпеки України.

Треті особи - Президент Петро Порошенко, голова АПУ Ігор Райнін, народний депутат Ігор Кононенко. Позивач просив суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон упродовж одного року після проведення парламентських та президентських виборів. Суд відкрив провадження у справі за вказаним позовом.