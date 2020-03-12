Уряд роз'єднав Мінветеранів і МінТОТ

Кабінет міністрів України скасував створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб та розділив його на 2 відомства.

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.

Таким чином, в уряді знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій було перейменовано в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, міністром ветеранів 4 березня став Сергій Бессараб, а міністром реінтеграції — Олексій Резніков.

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У вересні 2019 року керівна партія «Слуга народу» об’єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Тоді відомство очолила Оксана Коляда.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада, відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Також депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Пізніше уряд призначив тимчасового очільника Міносвіти — Юрія Полюховича, тимчасового міністра економіки — Павла Кухту, тимчасову міністерку культури — Світлану Фоменко та тимчасового очільника Міненерго — Віталія Шубіна.