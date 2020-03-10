Заступник очільника Мінветеранів звільняється
Про це він повідомив у Facebook.
"На своїй посаді я пережив дві "ротації", об’єднання двох не надто об'єднуваних міністерств і ще купу всього. Сьогодні настав час Х. Ніколи не ставив власні амбіції вище інтересів державних, але є межа, яку я не перетну за будь-яких умов",- написав він.
Терещенко наголосив, що не коментуватиме кадрові зміни в новому уряді, однак залишає за собою "право вирішувати бути чи не бути в команді новопризначеного міністра".
Раніше про своє рішення звільнитись повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет.
Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України ІХ скликання затвердила склад нового Кабміну. Міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України було призначено Оксану Коляду.
4 березня 2020 року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.
Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.
Міністром у справах ветеранів України став Сергій Бессараб.