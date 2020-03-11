КСУ визнав неконституційним зменшення суддів ВС - джерело

КСУ визнав неконституційним зменшення суддів ВС - джерело

Укрінформ
Конституційний суд визнав неконституційними положення Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", який передбачав скорочення чисельності суддів Верховного суду з двохсот до ста та зменшення їхніх зарплат.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КС на засіданні у середу, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

“Конституційний суд визнав неконституційним скорочення суддів Верховного суду з двохсот до ста і зменшення їх зарплат”, - повідомило джерело.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила внесений Президентом України Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (№ 193-ІХ). Він передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

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Документ також передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Зокрема, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

У листопаді Верховний суд прийняв рішення звернутися до Конституційного суду з поданням щодо конституційності закону про судову реформу.

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