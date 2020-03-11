КСУ визнав неконституційним зменшення суддів ВС - джерело

Конституційний суд визнав неконституційними положення Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", який передбачав скорочення чисельності суддів Верховного суду з двохсот до ста та зменшення їхніх зарплат.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КС на засіданні у середу, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

“Конституційний суд визнав неконституційним скорочення суддів Верховного суду з двохсот до ста і зменшення їх зарплат”, - повідомило джерело.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила внесений Президентом України Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (№ 193-ІХ). Він передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Документ також передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Зокрема, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

У листопаді Верховний суд прийняв рішення звернутися до Конституційного суду з поданням щодо конституційності закону про судову реформу.