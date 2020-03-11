Ісландія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України - посол

Позиція Ісландії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України залишається незмінною.

Про це заявив посол Ісландії в Україні Арні Тор Сігурдссон під час зустрічі 11 березня із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком, повідомляє пресслужба МЗС.

"Висловлюючи вдячність за таку позицію, Єгор Божок поінформував посла про актуальну безпекову ситуацію у зоні конфлікту, зокрема нові випадки ескалації з боку російських військ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У МЗС створили штаб для захисту українців за кордоном

Як поінформували у пресслужбі, сторони обговорили перспективні напрямки поглиблення українсько-ісландської двосторонньої співпраці. Зокрема, йшлося про важливість налагодження прямого авіасполучення між Києвом і Рейк’явіком, що сприятиме активізації торговельно-економічного співробітництва й туризму та міжлюдських обмінів. Обопільний інтерес становить співпраця у сфері освіти. У цьому зв’язку домовлено активізувати міжуніверситетські контакти.

Окрему увагу було приділено реалізації проєкту дослідження геотермального потенціалу України із залученням відповідного досвіду Ісландії.

Сторони констатували важливість поглиблення політичного діалогу та активізації міжпарламентської співпраці, зазначили в МЗС.