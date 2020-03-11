Зеленський пропонує Раді невідкладно внести зміни до закону про СБУ

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт стосовно змін до Закону "Про Службу безпеки України".

Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ внесено як невідкладний.

Також указано, що документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Текст законопроєкту та супровідні документи на сайті Верховної Ради поки що відсутні.

Фото: president.gov.ua