Президент Швейцарії вперше приїде до України

Вперше за всю історію незалежності України до країни з офіційним візитом приїде президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга.

Про це голова ВР Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо візит президента Швейцарської Конфедерації. Це буде перший візит президента Швейцарії до України за всю історію незалежної держави Україна. Швейцарія допомагає багато на сході нашої держави. Це єдина країна, яка допомагає нашим громадянам, що живуть на лінії зіткнення, і допомагає навіть тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - зазначив очільник парламенту

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 9-10 березня перебував у Швейцарії з офіційним візитом.