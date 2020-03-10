Зеленський повернув у крісло голову РДА, якого звільнив Порошенко

Президент Володимир Зеленський поновив на посаді голову Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області Віталія Панченка.

Відповідне розпорядження №173/2020-рп оприлюднено на сайті Президента.

“У зв’язку із рішенням Верховного суду від 28 січня 2020 року поновити на посаді голови Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області Віталія Панченка”, - йдеться в документі.

Читайте також: Зеленський звільнив голів трьох РДА на Закарпатті й Миколаївщині

Як повідомлялося, 3 березня Верховний суд встановив, що рішення Зіньківської райради про недовіру голові РДА, на підставі якого експрезидент Петро Порошенко 11 травня 2017 року видав розпорядження про відставку Панченка, є скасованим. Отже суд вирішив, що Панченко має бути поновлений на посаді.