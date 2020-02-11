Зеленський звільнив голів трьох РДА на Закарпатті й Миколаївщині
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Іршавської районної державної адміністрації на Закарпатті та Братської й Миколаївської РДА та Миколаївщині.
Відповідні розпорядження №105/2020-рп - №107/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив Віктора Товстого з посади голови Іршавської РДА Закарпатської області; Олену Кузьміну - з посади голови Братської РДА та Аллу Воробйову - з посади голови Миколаївської РДА Миколаївської області.
Зазначається, що усіх посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.