Мінцифри працює над веденням е-голосування на виборах

У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над запровадженням електронного голосування на виборах

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити електронне голосування на виборах. Минулого тижня народні депутати комітетів з цифрової трансформації та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Центральна виборча комісія та Мінцифри на спільній нараді обговорювали майбутній законопроєкт про електронне голосування", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що вже зараз у відомстві є: дослідження, що підтверджує доцільність запровадження нових виборчих технологій, проведене міжнародними партнерами IFES Ukraine за підтримки USAID Ukraine - USAID Україна та UK aid; робоча група, яка працює над майбутнім законопроєктом; перша концепція законопроєкту від депутатів; концепція пілотного е-голосування на закордонних виборчих дільницях.

У відомстві додали, що на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року, повноцінного е-голосування ще не буде.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження електронного голосування на президентських, парламентських чи місцевих виборах є "амбітним, але досяжним" викликом.