Мінцифри та Data Group підписали меморандум, у планах — безпечний Wi-Fi у школах

Міністерство цифрової трансформації України та всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю.

Про це міністерство повідомляє у Facebook.

"Мінцифра і всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому Data Group підписали меморандум про співпрацю", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що підписання меморандуму дозволить стимулювати створення умов для реалізації цифрових прав громадян та поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації та кіберзахисту, покращить обмін компетенціями та досвідом щодо ефективного розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.

У міністерстві додали, що у планах — спільна реалізація пілотного проєкту з безпечного Wi-Fi у школах, який дозволить контролювати та фільтрувати інтернет-трафік.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.

Фото: сайт Мінцифри