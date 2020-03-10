Кабмін може у травні внести до Ради законопроєкт про адмінустрій

Кабінет міністрів може у травні винести до Ради законопроєкт про затвердження адміністративно-територіального устрою.

Про це поінформувала керівник експертної групи розвитку місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад і територій Оксана Павлюк 10 березня під час засідання "круглого" столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, завершення адмінтерреформи тісно пов'язано з прийняттям парламентом, знову ж таки, політичного рішення - це прийняття закону #2653... За нашим планом, якщо буде прийнято в березні цей законопроєкт, то фактично в нас готовий устрій базового рівня... у нас є на 99% карта базового рівня. Після ухвалення цього закону Кабінет міністрів зможе затвердити цей адмінтерустрій і подати на Верховну Раду уже в травні, за нашим планом, проєкт закону про затвердження адмінтерустрою, - це й орієнтовно, сто районів, і приблизно 1400 громад", - зазначила Павлюк.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомив, що законопроєкт №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" готується до другого читання, а після його ухвалення Кабмін зможе внести новий проєкт адміністративного устрою країни, "в якому і відбудуться місцеві вибори".

Законопроєкт №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" було ухвалено у першому читанні 17 січня 2020 року.