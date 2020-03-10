Шмигаль збирає держкомісію для напрацювання плану протидії коронавірусу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядатиметься питання щодо протидії поширенню в Україні Covid-19.

Про це заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко сказав на брифінгу 10 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням Прем’єр-міністра України засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть розглянуті актуальні питання з протидії коронавірусній інфекції, а також будуть опрацьовані подальші алгоритми наших дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що минулого тижня Україні було зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок Covid-19. Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на Covid-19. Ще 4 зразки перебувають на стадії дослідження.

"Ми продовжуємо працювати по затверджених алгоритмах щодо тестування. Наразі з нами працюють експерти з Всесвітньої організації охороно здоров’я. Найближчим часом ми переглянемо наші внутрішні алгоритми, поставимо тест-системи до обласних вірусологічних лабораторій. Це зменшить час дослідження і збільшить кількість людей, які будуть тестуватися", - сказав чиновник.

Зважаючи на те, як швидко змінюється ситуація у світі, додав Ляшко, Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із Covid-19. "Ми готові до того, що може відбутися збільшення кількості випадків і на території України. Тому ми до цього готуємося і розширюємо як лабораторний потенціал, тест-системи, так і систему охорони здоров'я, готуємося до майбутнього реагування на можливий спалах, а можливо, й епідемію коронавірусної інфекції", - наголосив заступник міністра.

Станом на ранок 10 березня 2020 року у світі було зареєстровано 114 578 випадків захворювання Covid-19, з них 4028 закінчились смертю, водночас 64 041 особа одужала.

Раніше, 9 березня, відбулося засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу Covid-19. За підсумками Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19 і доручив міністрам та керівникам центральних органів виконавчої влади здійснити низку заходів.