“Дійдемо до всіх”: Зеленський сказав, хто на черзі після міністрів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв після змін в уряді переглянути кадрові рішення в наглядових радах та на інших державних посадах.

Про це він заявив під час спілкування з пресою та місцевими жителями у рамках робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо суддів, щодо інших чиновників... Уже з міністрами ми розібралися, зараз там трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, у якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.