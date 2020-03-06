“Дійдемо до всіх”: Зеленський сказав, хто на черзі після міністрів
Про це він заявив під час спілкування з пресою та місцевими жителями у рамках робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Щодо суддів, щодо інших чиновників... Уже з міністрами ми розібралися, зараз там трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх”, - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.
Парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, у якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.