Недовіра Рябошапці: Рада завтра збереться на позачергове засідання

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це оголосив голова ВР Дмитро Разумков на засіданні парламенту 4 березня.

"У зв'язку з вимогою 152 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 9 скликання та відповідно до ч. 8 ст.19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 18:30 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від фракції "Слуга народу".