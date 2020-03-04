Канадська опозиція закликає надати Україні зброю та зображення зі супутників

Канаді слід посилити підтримку України, надавши їй летальну оборонну зброю.

Таку думку висловив депутат від опозиційної Консервативної партії та тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан, коментуючи візит глави МЗС Канади Франсуа-Філіпа Шампаня до України.

“Канадські Консерватори неодноразово закликали уряд Трюдо надати летальну оборонну зброю Збройним Силам України. Оскільки суверенітету України продовжує загрожувати небезпека, консерватори переконані, що обов’язок підтримувати й захищати вільні та суверенні народи не повинен слабшати з плином часу”, - сказав Безан.

На його переконання, Україні можна передати зброю, закуплену для курдів у Сирії, але не передану їм через зміну обставин. “Попри те, що обіцяне курдським бійцям озброєння на десятки мільйонів доларів протягом трьох років припадає пилом на складах, ліберали ігнорують неодноразові запити від України на додаткову військову підтримку”, - наголосив депутат.

Безан додав, що відмова Джастіна Трюдо від збільшення підтримки України у боротьбі із російською агресією “є ще одним прикладом слабкого лідерства прем’єр-міністра на міжнародній арені”.

“Канадські консерватори й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Ми критикуємо слабке лідерство Джастіна Трюдо, коли він відмовляється робити це”, - сказала заступник голови опозиційної Консервативної партії Канади Леона Алеслев.

Вона закликала уряд Канади відновити надання Збройним силам України супутникових зображень. “Ліберали Трюдо мусять відновити практику надання зображень RADARSAT Збройним силам України, аби підтримати їх у захисті кордонів, громадян та суверенітету від путінських бойовиків”, - наголосила депутат.

Алеслев також закликала Шампаня “використати подорож до України для підтвердження надання урядом Канади додаткової військової допомоги”.

RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомствами України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак незабаром після приходу до влади прем'єр-міністр Джастін Трюдо призупинив її дію, посилаючись на нестачу коштів і проблеми з ліцензуванням. Українська сторона регулярно звертається до канадської із проханням відновити дію угоди.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань 4 березня прибув із дводенним візитом до України, де вже провів зустрічі із президентом та главою МЗС. Окрім цього, він має намір провідати канадських військовослужбовців, які несуть службу у Яворові.