Рада звільнила уряд Гончарука

Верховна Рада проголосувала за звільнення членів уряду Олексія Гончарука.

За постанову про звільнення з посад членів Кабінету міністрів України віддали голоси 336 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати вже підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву.

Після цього 291 голосами "за" Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.