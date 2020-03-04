Три квартири, понад мільйон зарплати і жодного авто — декларація Авакова
Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, розміщені на сайті НАЗК.
Зокрема, згідно з даними декларації, Аваков володіє трьома квартирами. Одна з них — у Харкові, площею 657,90 м2 і вартістю 965798 грн, ще одна квартира — у Чугуєві Харківської області площею 55,40 м2, і третя квартира — у Харкові, площею 70,90 м2.
Також у нього у спільній власності з дружиною зазначається земельна ділянка у Коробочкиному, що на Харківщині, площею 1200 м2.
Міністр задекларував і оренду номеру у столичному готелі, площею 77,6 м2.
Також він задекларував картини, якими володіє і сам, і у спільній власності із дружиною - Інною Аваковою.
Міністр внутрішніх справ України, відповідно до документа, має три годинники, два перстні, колекцію монет у понад 2, 6 тисяч одиниць — сам і у спільній власності з дружиною.
Аваков із дружиною також мають ікони, кілька камінних годинників, кілька колекцій поштових марок, колекцію вин у більш ніж 740 пляшок, кілька комплектів меблів, переважно іноземного виробництва, зокрема — італійського, колекцію холодної зброї 19 - 21 ст. кількістю 9 одиниць, бібліотеку книг, друкованих видань, журналів 18 - 21 ст. кількістю близько 8 220 примірників тощо.
Інна Авакова, як зазначено у декларації, володіє кількома шубами, дорогоцінностями тощо.
Подружжя Авакових, згідно з документом, не має транспортних засобів.
Міністр також задекларував 100 відсотків корпоративних прав юридичної особи Avitalia s.r.l., головний офіс якої знаходиться в Італії.
У свою чергу, Інна Авакова має 29,17 % корпоративних прав у ТОВ "Підстепне Сонце", що у Миколаєві, і одночасно вона є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Підстепне Сонце".
Очільник МВС зазначив у декларації і авторські права на 2 свої книги - "Ленін з нами?" і "Зелений зошит", кожна з яких — трьома мовами: українською, російською і англійською.
У декларації Авакова також зазначено, що він є головою громадського об’єднання "Фізкультурно-спортивне товариство Динамо".
Відповідно до декларації, зарплата Авакова за минулий рік склала 1120887 грн, також він вказав отримання 220624 грн процентів у ПАТ "Державний ощадний банк України".
Його дружина вказала 3229398 грн зарплати за місцем основної роботи - у ПАТ "Інвестор", і 831460 зарплати, отриманої за сумісництвом - від Avitalia s.r.l., а також 391429 грн процентів у ПАТ "Державний ощадний банк України".
Також, згідно з декларацією, Аваков має на банківських рахунках в Україні 1773789 грн, 196139 доларів США, на рахунку в італійському банку Banca Popolare del Frusinate — 148073 євро. Міністр має і активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму 200 тисяч грн.
Готівкою у міністра, згідно з декларацією, є 8 тисяч грн, 12491 долар США, 45 тисяч євро, 96 тисяч єн, 4 тисячі фунтів стерлінгів, 350 австралійських доларів.
Інна Авакова має на банківських рахунках в Україні 170494 грн і 402180 доларів США, а на рахунку в італійському банку Banca Popolare del Frusinate — 1497128 євро, готівкою ж — 34 тисячі доларів США, 112 тисяч грн, 30 тисяч євро і 5790 фунтів стерлінгів.