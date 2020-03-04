Три квартири, понад мільйон зарплати і жодного авто — декларація Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков за 2019 рік отримав 1120887 грн зарплати, проте, не має жодного автомобіля.

Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, розміщені на сайті НАЗК.

Зокрема, згідно з даними декларації, Аваков володіє трьома квартирами. Одна з них — у Харкові, площею 657,90 м2 і вартістю 965798 грн, ще одна квартира — у Чугуєві Харківської області площею 55,40 м2, і третя квартира — у Харкові, площею 70,90 м2.

Також у нього у спільній власності з дружиною зазначається земельна ділянка у Коробочкиному, що на Харківщині, площею 1200 м2.

Міністр задекларував і оренду номеру у столичному готелі, площею 77,6 м2.

Також він задекларував картини, якими володіє і сам, і у спільній власності із дружиною - Інною Аваковою.

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Міністр внутрішніх справ України, відповідно до документа, має три годинники, два перстні, колекцію монет у понад 2, 6 тисяч одиниць — сам і у спільній власності з дружиною.

Аваков із дружиною також мають ікони, кілька камінних годинників, кілька колекцій поштових марок, колекцію вин у більш ніж 740 пляшок, кілька комплектів меблів, переважно іноземного виробництва, зокрема — італійського, колекцію холодної зброї 19 - 21 ст. кількістю 9 одиниць, бібліотеку книг, друкованих видань, журналів 18 - 21 ст. кількістю близько 8 220 примірників тощо.

Інна Авакова, як зазначено у декларації, володіє кількома шубами, дорогоцінностями тощо.

Подружжя Авакових, згідно з документом, не має транспортних засобів.

Міністр також задекларував 100 відсотків корпоративних прав юридичної особи Avitalia s.r.l., головний офіс якої знаходиться в Італії.

У свою чергу, Інна Авакова має 29,17 % корпоративних прав у ТОВ "Підстепне Сонце", що у Миколаєві, і одночасно вона є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Підстепне Сонце".

Очільник МВС зазначив у декларації і авторські права на 2 свої книги - "Ленін з нами?" і "Зелений зошит", кожна з яких — трьома мовами: українською, російською і англійською.

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У декларації Авакова також зазначено, що він є головою громадського об’єднання "Фізкультурно-спортивне товариство Динамо".

Відповідно до декларації, зарплата Авакова за минулий рік склала 1120887 грн, також він вказав отримання 220624 грн процентів у ПАТ "Державний ощадний банк України".

Його дружина вказала 3229398 грн зарплати за місцем основної роботи - у ПАТ "Інвестор", і 831460 зарплати, отриманої за сумісництвом - від Avitalia s.r.l., а також 391429 грн процентів у ПАТ "Державний ощадний банк України".

Також, згідно з декларацією, Аваков має на банківських рахунках в Україні 1773789 грн, 196139 доларів США, на рахунку в італійському банку Banca Popolare del Frusinate — 148073 євро. Міністр має і активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму 200 тисяч грн.

Готівкою у міністра, згідно з декларацією, є 8 тисяч грн, 12491 долар США, 45 тисяч євро, 96 тисяч єн, 4 тисячі фунтів стерлінгів, 350 австралійських доларів.

Інна Авакова має на банківських рахунках в Україні 170494 грн і 402180 доларів США, а на рахунку в італійському банку Banca Popolare del Frusinate — 1497128 євро, готівкою ж — 34 тисячі доларів США, 112 тисяч грн, 30 тисяч євро і 5790 фунтів стерлінгів.