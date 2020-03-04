Скалецька прокоментувала свою відставку

Ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вважає, що МОЗ має очолити людина, яка продовжить курс на зміни в системі охорони здоров'я.

Про це вона написала у Facebook.

"Верховна Рада своїм рішення 4 березня відправила у відставку склад Кабінету Міністрів, в якому я мала честь працювати. Особисто для мене головним питанням є не посада, а продовження реформ в Україні. Зокрема, найважливішої та найскладнішої з них – реформи системи охорони здоров’я. Тому для мене надзвичайно важливо, щоб на цю посаду була призначена людина, яка відстоюватиме продовження зміни в нашій системі. Адже ця реформа є неминучою та вкрай необхідною як елемент національної безпеки, як гарантія збереження здоров’я українців", - написала Скалецька.

Вона зазначила, що за пів року роботи вдалося підготувати лікарні та провести перший етап контрактування лікарень для надання медичної допомоги. Також, за її словами, вдалося досягнути суттєвого прогресу в окремих галузях: це, передусім, трансплантологія, вакцинація, екстрена допомога, розроблено стратегію подолання онкологічних захворювань.

Вона подякувала Президенту та своїй команді: Андрію Семиволосу, Віктору Ляшку, Дмитру Ковалю, Дмитру Луферу, Ірині Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати 353 голосами вже підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.