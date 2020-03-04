Оновлення Кабміну: Верещук каже, що не вистачає трьох кандидатур

Верховна Рада може обрати Дмитра Кулебу міністром закордонних справ, а Вадима Пристайка - міністром з питань європейської інтеграції.

Таку думку у коментарі журналістам висловила член фракції «Слуга народу» Ірина Верещук у середу після засідання фракції за участю Президента України Володимира Зеленського, на якому обговорювалися кадрові питання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз не вистачає (кандидатів на посади очільників - ред.) Міністерства освіти, Міністерства культури, МінАПК, тобто економіки. На сьогодні перемовний процес триває і я вважаю, що він має бути таким, щоб ми з опалу не брали на себе відповідальність, а дійсно обговорювали кандидатури, які будуть найефективнішими. Під час голосування імена кандидатів буде зачитано, тобто ми голосуватимемо лише за тих міністрів, чиї імена будуть названі. Окремо буде проголосовано кандидатуру міністра оборони і міністра закордонних справ. Все-таки не можна голосувати за одну людину в якості віцепрем’єра з питань європейської інтеграції і міністра закордонних справ, а відтак міністром закордонних справ, я сподіваюсь, буде пан Кулеба, а міністром з питань європейської інтеграції - пан Пристайко», - сказала Верещук.

Водночас депутат зазначила, що питання щодо кадрових змін у правоохоронних органах вирішуватиметься після позачергового засідання. «Ми будемо слухати звіт правоохоронних органів і питання щодо вирішення кадрових питань із цієї проблематики будемо вирішувати пізніше - сьогодні, але після завершення позачергової сесії», - додала Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР має розглянути питання про Кабінет міністрів.

Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення. Відставка Прем’єр-міністра, у разі ухвалення парламентом відповідного рішення, означатиме автоматичну відставку всього складу уряду.