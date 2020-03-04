Авіакатастрофа в Ірані: глави МЗС п'яти країн обговорили розслідування і компенсації

Міністри закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, провели спільну розмову.

Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко під час спільної з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми тільки-но завершили розмову п'яти міністрів закордонних справ з приводу трагедії в Ірані", - сказав Пристайко.

Своєю чергою очільник МЗС Канади нагадав, що наразі робота міжнародної координаційної групи з питань авіакатастрофи в Тегерані знаходиться на стадії обговорення компенсацій.

Крім того, за його словами, ще однією метою діяльності групи є прозоре розслідування трагедії, у тому числі й розшифровування бортових самописців літака. "Ми б хотіли, щоб це розслідування привело до повного з'ясування, повної відповідальності, прозорості і чіткості стосовно жертв тієї авіакатастрофи", - підкреслив Шампань.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечуючи можливість того, що лайнер був збитий.

11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягає на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Фото: twitter.com/VPrystaiko