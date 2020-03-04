Коляда хоче обговорити із Зеленським свою відставку

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда планує обговорити умови перебування на своїй посаді під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона сказала в середу у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для мене поки що на цей момент нічого не відомо. На 13:45 мене запросили до Президента на бесіду. Ніяких розмов стосовно того чи залишусь я, чи йду, чи якихось інших кандидатур офіційно у мене на сьогоднішній день немає. Я налаштована залишатися лише за конкретних умов, і все стане зрозуміло лише після розмови із Зеленським. Тільки після цієї зустрічі можна робити висновки", - сказала вона.

Коляда запевнила, що команда Мінветеранів готова передати усі напрацювання новому очільнику Мінветеранів, та спільно забезпечити транзитний період для того, щоб не втратити жодної законодавчої ініціативи.

Як повідомлялося, 4 березня о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

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Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення. Якщо ВР ухвалить відставку Гончарука, це означатиме автоматичну відставку всього складу уряду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб буде розділене на два міністерства, одне з яких опікуватиметься ветеранами, а друге - реінтеграцією Донбасу. За даними преси, на посаду керівника міністерства, яке опікуватиметься реінтергацією Донбасу пропонується представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи ( ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков.