Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Литвою щодо трудової міграції

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України і Литви про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 3 березня закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції "повернуто з підписом від Президента".

Відповідно до висновку профільного парламентського комітету, метою угоди є зміцнення співробітництва та надання взаємної допомоги у забезпеченні захисту прав та інтересів працівників обох держав — як України, так і Литви, що сприятиме реалізації права на працю.

Як повідомлялося, Верховна Рада 5 лютого ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції". За відповідне рішення проголосували 324 народних депутатів.

Фото: president.gov.ua