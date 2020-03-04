Сьогодні — позачергове засідання Ради

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку проведуть засідання у середу вранці через позачергове засідання парламенту, яке розпочнеться о 16:00.

Комітети проводять засідання на прохання Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, напередодні ввечері, перед закриттям вечірнього засідання парламенту у вівторок, Дмитро Разумков попросив членів обох комітетів зібратися на засідання о 9:00 у середу і розглянути питання, пов'язані з позачерговим засіданням Верховної Ради.

Порядок денний засідань комітетів не оприлюднений.

Під час ранкового засідання Верховної Ради в середу, яке розпочнеться о 10:00, парламентарії продовжать розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Депутати вже встигли пройти 2293 поправки з 4018.

Позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента, розпочнеться о 16:00.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні ввечері, за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністр, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Крім того, на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати заслухають інформацію про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку. Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більш як 100 народних депутатів, у тому числі — від "Слуги народу".

Також порядок денний позачергового засідання передбачає розгляд п'яти законопроєктів. Депутати планують схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Передбачається також розгляд законопроєкту №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)".

Депутати мають намір ратифікувати Рамковий договір між урядами України та Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

Крім того, планується розгляд у другому читанні законопроєкту №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції".