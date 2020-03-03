Стара теза, як світ: Божок прокоментував мантру Лаврова про НАТО
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи заяву глави російського МЗС Лаврова про те, що НАТО лише ускладнює українські проблеми заявами, що чекає на Україну у своїх лавах.
"Ця стара, як світ, теза, яка не завадила іншим країнам колишнього "радянського табору" стати членами НАТО, є нічим іншим, як стандартним дипломатичним відображенням позиції, яка міститься у Військовій доктрині Російської Федерації і говорить про те, що НАТО є головним противником Кремля", - сказав Божок.
У цьому контексті дипломат розповів, що опікується питаннями відносин України з НАТО вже понад 15 років і подібні заяви чує від самого початку.
"Це традиційна стандартна, шаблонна фраза, яку Росія говорила у 2008 році перед Бухарестським самітом, і у 2014 році, коли НАТО з перших днів російської агресії рішуче виступило на підтримку України. Цю фразу Росія говорила всі ці роки, коли вона продовжувала свою агресію, а НАТО продовжувало підтримку України, і ось Лавров повторив її зараз", - зазначив Божок.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 лютого заявив, що під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що Альянс не має жодного стосунку до України, а може лише ускладнювати українські проблеми своїми заявами, що НАТО чекає Україну у своїх лавах.
На початку цього року Україна офіційно подала заявку на членство в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба переконаний, що вступ України до НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями.
Повна версія інтерв'ю незабаром буде оприлюднена на сайті Укрінформу.