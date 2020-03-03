Стара теза, як світ: Божок прокоментував мантру Лаврова про НАТО

Фразу про те, що НАТО ускладнює українські проблеми, Росія говорила всі роки своєї агресії, однак ця теза не завадила іншим країнам колишнього "радянського табору" стати членами Альянсу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи заяву глави російського МЗС Лаврова про те, що НАТО лише ускладнює українські проблеми заявами, що чекає на Україну у своїх лавах.

"Ця стара, як світ, теза, яка не завадила іншим країнам колишнього "радянського табору" стати членами НАТО, є нічим іншим, як стандартним дипломатичним відображенням позиції, яка міститься у Військовій доктрині Російської Федерації і говорить про те, що НАТО є головним противником Кремля", - сказав Божок.

У цьому контексті дипломат розповів, що опікується питаннями відносин України з НАТО вже понад 15 років і подібні заяви чує від самого початку.

"Це традиційна стандартна, шаблонна фраза, яку Росія говорила у 2008 році перед Бухарестським самітом, і у 2014 році, коли НАТО з перших днів російської агресії рішуче виступило на підтримку України. Цю фразу Росія говорила всі ці роки, коли вона продовжувала свою агресію, а НАТО продовжувало підтримку України, і ось Лавров повторив її зараз", - зазначив Божок.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 лютого заявив, що під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що Альянс не має жодного стосунку до України, а може лише ускладнювати українські проблеми своїми заявами, що НАТО чекає Україну у своїх лавах.

На початку цього року Україна офіційно подала заявку на членство в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба переконаний, що вступ України до НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями.

Повна версія інтерв'ю незабаром буде оприлюднена на сайті Укрінформу.