В Україну з моніторинговим візитом їде делегація Ради Європи

Делегація Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи 4-6 березня здійснить візит до України з метою моніторингу процесу імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування.

Під час візиту європейські представники відвідають Київ, Фастів і Томашівку Київської області, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Зокрема, програма візиту передбачає, що доповідачі Конгресу Гунн Маріт Хельгесен (Норвегія) та Гудрун Мозлер-Торнстрьом (Австрія) зустрінуться 4 березня з Київським міським головою Віталієм Кличком, президентом Української асоціації районних та обласних рад Сергієм Черновим, головою делегації України у Конгресі місцевих та регіональних влад РЄ Володимиром Прокопівим та іншими посадовцями й експертами у сфері місцевого самоврядування.

У четвер, 5 березня, з членами делегації Ради Європи зустрінуться заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, народні депутати, керівництво Рахункової палати та представники суддівського корпусу.

У п'ятницю, 6 березня, доповідачі Конгресу працюватимуть у Фастові та Томашівці Київської області, де обговорять актуальні питання місцевого самоврядування з керівництвом цих міст та районів.

Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування у 1997 році.