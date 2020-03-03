"Євросолідарність" вимагає скликати ще одну позачергову Раду

Фракція партії "Європейська солідарність" вимагає у Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова скликати позачергове засідання парламенту для розгляду питання індексації пенсій, фінансування телеканалу ATR і скасування деяких законів.

Про це заявив співголова фракції "Євросолідарність" Артур Герасимов під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейська солідарність" вимагає скликання позачергового засідання, на якому, серед інших, будуть розглянуті питання індексації пенсій, питання скасування "антифопівських" та антибізнесових законів та питання фінансування кримськотатарського телеканалу ATR", - сказав Герасимов.

Він також звернувся до Разумкова з проханням оголосити позачергове засідання парламенту для розгляду цих питань або терміново видати підписні листи для його скликання.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 2 березня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що рішення щодо індексації пенсій перебуває у процесі розробки.

1 березня 2019 року для понад 10 млн пенсіонерів було проведено автоматичну індексацію пенсій, підвищення в середньому становило 255 гривень.

Кримськотатарський телеканал ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, 10 лютого 2020 року заявив про блокування свого фінансування.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством.

Колектив кримськотатарського телеканалу ATR написав звернення до Європейського парламенту та Європейської комісії з проханням про підтримку мовлення телеканалу.

Президент Володимир Зеленський 26 лютого під час форуму "Age of Crimea" ("Час Криму") з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації запевнив, що телеканал ATR матиме державну підтримку і продовжить своє мовлення.