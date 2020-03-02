У Раду на Годину запитань до уряду кличуть Шмигаля

Верховна Рада планує у п’ятницю заслухати віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля зі звітом стосовно стану реформи місцевого самоврядування та децентралізації в Україні.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наприкінці засідання Погоджувальної ради 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу. "У п’ятницю на Годину запитань до уряду запрошуємо міністра розвитку громад і територій", - сказав Разумков.