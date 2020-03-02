Законопроєкт про референдум днями з'явиться на сайті Ради — Стефанчук

Верховна Рада планує за два тижні провести обговорення законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Про це заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт про всеукраїнський референдум у вівторок чи в середу після вичитки в юридичного узгодження буде вивішений на сайті парламенту України з однією метою: щоб усі, хто хотів, могли з ним ознайомитися... і я думаю, що за два тижні провести обговорення цього проєкту", - сказав Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум", який планують винести на громадське обговорення.