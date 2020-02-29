Кулеба вітає контракт на виробництво Javelin для України

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба привітав підписання Міністерством оборони США контракту на виробництво нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших країн — партнерів.

Про це Кулеба написав у Тwitter.

"Під сонцем Аризони невдовзі почне визрівати нова партія Джавелінів для України. Дякую нашим друзям — США за непохитність нашого стратегічного партнерства", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони США уклало угоду на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших країн — партнерів. Компанія Raytheon / Lockheed Martin Javelin, місто Тусон, Аризона отримала 18431 215 доларів відповідно до контракту W31P4Q-19-C-0059". Компанія почне за виробництво ракетних комплексів Javelin також для Австралії, Грузії, Індонезії, Йорданії, Ірландії, Катару, Литви, Нової Зеландії, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, Туреччини, Франції, Чехії та Естонії. На це виробництво з американського бюджету виділено $18,4 млн.

Очікувана дата завершення виробництва - 25 червня 2020 року.