На позачерговому засіданні Ради розглянуть перестановки в Кабміні — Арахамія

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня, серед іншого, розгляне кадрові перестановки у Кабінеті міністрів.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, в Кабміні зараз є такі вимоги, що наближається економічна криза нібито, є ознаки. Є можливість епідемії коронавірусу і треба Кабмін перетворити, фактично, в штаб. Для того, щоб він став штабом, треба зробити декілька кадрових рішень, в тому числі. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, більш досвідченим і таке інше... Когось долучити та когось вилучити, в тому числі", - сказав Арахамія.

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Депутат зазначив, що знає, які кадрові зміни в уряді планується здійснити, але відмовився відповідати, які саме.

"Коли ви оголосите будь-яке прізвище — на людину ллється стільки бруду, що я просто не хочу навіть людину так підставляти під ризики", - сказав Арахамія.

При цьому він заперечив, що на посаду в Кабмін призначать Сергія Тігіпка: "Ні, цього не буде".

Крім того, на позачерговому засіданні планують розглянути законопроєкти, які блокуються через тривалий розгляд Верховною Радою поправок о законопроєкту про ринок землі.

"Парламент не працює в штатному режимі понад три тижні завдяки тому, що ОПЗЖ заблокувала, фактично, роботу парламенту за ці правки по землі, які вже не правки, а згенеровані тексти, але всі повинні сидіти в Раді й це чути... У нас є декілька законів про оборону. Вони вже три тижні в порядку денному, і ми їх не можемо завдяки цьому блокуванню Верховної Ради, фактично, розглянути", - зазначив Арахамія.

Також на позачерговому засіданні парламент планує заслухати звіт правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу Президента скликав позачергове пленарне засідання парламенту на 16 годину 4 березня.