Глава МЗС Канади наступного тижня приїде в Україну

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань 4 березня прибуде в Україну з дводенними візитом.

Про це повідомили в його офісі.

“У Києві міністр Шампань зустрінеться із Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, щоб обговорити тісні зв’язки між нашими державами, загрози безпеці та територіальній цілісності України, а також нашу підтримку економічних й демократичних реформ в Україні”, - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що глави МЗС України і Канади обговорять спільну реакцію на трагедію рейсу PS752, що був збитий іранськими військовими 8 січня після вильоту з аеропорту Тегерана.

Під час візиту Шампань відвідає також канадських військових, які в межах операції UNIFIER несуть службу у Міжнародному центрі миротворчості й безпеки в Яворові.