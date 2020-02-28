Новий посол України в Китаї прибув у Пекін

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев прибув сьогодні у Пекін.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Китаї.

"Сьогодні, 28 лютого, новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР Сергій Камишев прибув у Пекін і приступив до виконання обов’язків керівника української дипустанови в Китаї", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 18 грудня 2019 року призначив Сергія Камишева послом України в Китаї.