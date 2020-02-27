Шістьох чиновників перевіряють за законом про люстрацію

Відповідно до закону про очищення влади почалася перевірка щодо шістьох посадовців та двох кандидатів на посади в органах державної влади.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За інформацією порталу, 27 лютого почалися перевірки щодо Олени Богдан — голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Сергія Левчука — очільника Державного агентства спорту України, Леоніда Антоненка — першого заступника голови Фонду державного майна України, Ольги Шевчук-Клюжевої — члена Національної комісії зі стандартів державної мови, Галини Григоренко — голови Державного агентства України з питань мистецтв, Ольги Россошанської — голови Державного агентства України з питань мистецької освіти.

Також перевірку розпочато щодо Романа Сарамаги — кандидата на посаду голови Державної служби геології та надр України та Юлії Мороз — кандидата на посаду першого заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Читайте також: ЄСПЛ відхилив апеляцію України щодо закону про люстрацію

"Законом України "Про очищення влади" передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", поданих особами, які обіймають відповідні посади чи претендують на зайняття таких посад. Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади"", - нагадується у повідомленнях.

До інформації додаються заяви посадовців і кандидатів на проведення перевірки та їхні декларації.