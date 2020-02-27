Генштаб ЗСУ спростовує звільнення Хомчака: Це російський фейк

У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують інформацію про звільнення Руслана Хомчака з посади начальника Генштабу ЗСУ.

Про це в коментарі Укрінформу заявив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

"У деяких ЗМІ шириться інформація про начебто звільнення Руслана Хомчака з посади начальника Генштабу. Це - фейк, який розганяється російськими спецслужбами. Ми звертаємось до всіх ЗМІ із закликом перевіряти інформацію в пресслужбі та не поширювати фейки", - заявив Сеник.

Як повідомляв Укрінформ, Хомчак був призначений начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ згідно з указом Президента від 21 травня 2019 року.