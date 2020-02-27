Загороднюк - про свою "відставку": Чутки ходять ще з минулого року

У міністра оборони Андрія Загороднюка немає інформації від керівництва країни про те, що його хочуть звільнити.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Чутки (про звільнення — ред.) ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо Президент скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Жодних проблем. Але на даний момент я не чув про невиконання якихось доручень, проєктів у Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку", - заявив Загороднюк.

Загороднюк призначений на посаду міністра оборони 29 серпня 2019 року, до цього він працював у наглядовій раді "Укроборонпрому".