В Україні зріс відсоток незадоволених роботою влади

Оцінка дій Президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради у порівнянні з груднем в лютому погіршилася.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) "Оцінка діяльності органів влади та реакція на актуальні події: лютий 2020 року".

"Оцінка дій Президента України у порівнянні з груднем в лютому погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%)", - йдеться у повідомленні.

Оцінка дій Кабінету міністрів у порівнянні з груднем в лютому також погіршилася: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%).

Погіршилася у лютому й оцінка дій Верховної Ради у порівнянні з груднем: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%).

"Оцінюючи роботу уряду Гончарука за період с кінця серпня минулого року по лютий цього року, тільки близько 11% опитаних поставили оцінку "добре" або "відмінно" (4 та 5 за п’ятибальною шкалою). Більшість же респондентів вважає, що уряд Гончарука з моменту призначення працював або "дуже погано" (27%), або ж поставили "двійку" (19%), або дали оцінку "3" (задовільно) – таких 37%", - зазначається у пресрелізі КМІС.

При цьому відносна більшість опитаних (44%) думає, що треба відправити у відставку чинний склад Кабінету міністрів, 37% думають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати.

Згідно з опитуванням, в оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відбулося погіршення у порівнянні з груднем: тільки 25% опитаних думають, що влада успішна (у грудні було 40%), а 70% - що не успішна (у грудні було 50%).

За даними опитування, боротьба з корупцією на вищих щаблях влади також неуспішна: так думають 83% учасників дослідження (у грудні було 76%), бачать успіх 12% (у грудні було 17%).

Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так вважають 80% у лютому (у грудні було 71%), відзначають успіх тільки 11% (у грудні було 17%).

Крім того, 80% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% - бачать. У порівнянні з груднем оцінки стали гіршими.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 21 по 25 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.